Не очень результативно: Делегация России раскрыла детали переговоров с США

В ходе российско-американских консультаций в Саудовской Аравии установлена "неплохая атмосфера". Об этом рассказал в пятницу, 28 марта, российский сенатор Григорий Карасин.

Политик, представляющий на переговорах Россию, отметил, что эта атмосфера "ни к чему радикальному, прорывному не привела пока, но возможности для этого есть".

По его словам, встреча была "не очень результативной", однако было бы наивно "ждать каких-то прорывных результатов на первой же встрече". При этом работать с нынешней экспертной командой США "в принципе можно", поскольку американские делегаты "слушают, воспринимают, противопоставляют этому какие-то свои позиции".

Карасин подчеркнул, что в дальнейшем "очень многое зависит от ситуации на земле, в том числе в политических кругах Украины, что там будет дальше происходить" (цитата по РИА Новости).

Ранее в российском Министерстве иностранных дел, как и сам Карасин, отмечали, что далеко не каждая встреча завершается подписанием важных документов или крупными сделками. В контексте восстановления диалога с США сейчас важно налаживать контакт и услышать визави, что вполне удается обеим сторонам.

Обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Ростислав Ищенко отмечал, что Москва и Вашингтон пока ведут консультации и "нащупывают площадки" для решения технических вопросов. Это позволило бы в дальнейшем повышать уровень доверия и взаимодействия.