Житель Курской области получил ранения, наткнувшись на мину Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время работы в поле. Об этом в пятницу, 28 марта, рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

Как уточнил политик в своем Telegram-канале, это пример террористических действий ВСУ, которые приводят к жертвам среди мирного населения. В Льговском районе трактор, вспахивающий поле, наехал на взрывное устройство. Управлявший трактором механизатор Льговской опытно-селекционной станции госпитализирован с мино-взрывной травмой, осколочным ранением затылочной области головы и шеи.

Хинштейн заверил, что работы по разминированию территории и поиску взрывоопасных предметов будут усилены, а группировка задействованных саперов — наращена.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что взрывоопасные предметы, которые оставляют украинские националисты, часто закамуфлированы под игрушки или предметы быта.

В селе Черемошное Белгородской области местный житель наступил на мину ПФМ-1 "Лепесток" и лишился стопы. Глава региона Вячеслав Гладков призвал местных жителей быть внимательными и воздержаться от посещения приграничных лесополос.