Певица Сати Казанова высказалась о попадании в секту

После того, как Сати Казанова ушла из музыкальной группы "Фабрика", она сильно изменила свой репертуар и образ жизни. Теперь артистка посвящает себя духовному поиску: медитирует, совершает ретриты, исполняет совсем другую музыку.

Некоторые поклонники в Сети всерьез обеспокоены метаморфозой, произошедшей с певицей. Они подозревают, что Сати Казанова попала в секту. Однако сама исполнительница опровергла эту информацию.

"Почему они так реагируют? Видно, что я счастлива", - заявила артистка.

А осенью прошлого года Сати Казанова и ее супруг, итальянец Стефано Тиоццо, стали родителями. У них появилась дочь. Беременность была долгожданной, поэтому о своем интересном положении певица предпочитала не распространяться. Однако когда живот стал совсем большим и его уже невозможно было прятать, сделала объявление. Во все поездки супруги берут наследницу с собой. С самого рождения малышка растет в мире музыки.

"Если человек рождается в семье музыкантов, то приобщается к музыке. Дочь приобщается к тому, чем мы живем. Скоро у меня гастроли, она поедет со мной. Я ее кормлю", - сообщила Сати Казанова.

По словам певицы, дочь прекрасно переносит полеты, грудное вскармливание ее успокаивает. Чтобы не смущать других пассажиров, артистка прикрывается шалью во время таких интимных моментов. Сати Казанова настолько счастлива быть мамой, что не исключает рождение и второго ребенка, передает Starhit.