Российская сторона оставляет за собой право не соблюдать мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры в случае его нарушения киевским режимом. Такое заявление сделал в пятницу, 28 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как уточнил представитель Кремля, пока российские Вооруженные силы по-прежнему выполняют приказ верховного главнокомандующего и президента Владимира Путина о временной приостановке таких атак.

Однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) "не выполняют приказы в части ненанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры", а потому "было бы нелогично соблюдать нам и каждую ночь сталкиваться с попытками ударов по объектам нашей энергоинфраструктуры", цитирует Пескова "Интерфакс".

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что "лишь Вашингтон может добиться позитивных результатов в прекращении терактов, прекращении обстрелов гражданской инфраструктуры, энергетической инфраструктуры, не связанной с ВПК".

При этом в офисе предводителя киевского режима утверждают, что "в одностороннем порядке прекращать удары по врагу, тогда как его войска продолжают обстреливать Украину, Киев не планирует".