Песков рассказал о потере контроля Зеленским над ситуацией на Украине

Происходящие на Украине процессы говорят о том, что над ситуацией может быть потерян контроль. Националистические формирования набирают все большую силу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что об этом накануне говорил и глава государства. Путин привел в пример запрещенную в России и признанную террористической националистическую бригаду "Азов"*.

Националистические подразделения типа "Азова" оказывают все большее и большее влияние. Есть тенденция к расширению, бригада сейчас трансформируется в дивизию. Эти процессы свидетельствуют о том, что ситуация имеет тенденцию к утере контроля, приводит слова Пескова РИА Новости.

* Террористическая организация, запрещенная в России