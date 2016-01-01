Вашингтонское болото: скандал вокруг секретного чата в США набирает обороты

В США всю неделю бушует расчудесный скандал, связанный с тем, что главреда издания "Атлантик" Голдберга чисто случайно, ну практически по ошибке, пригласили в групповой чат администрации США, в котором обсуждали удары по хуситам и прочие мелкие радости жизни американского руководства. Когда история вскрылась, американское руководство ушло в групповой отказ, заявив, что такого чата не существует, но демократическое СМИ с иезуитским наслаждением выкладывало в сеть все новые скриншоты, подтверждающие обратное. Безусловно, сегодня подобные скриншоты может нарисовать на коленке любой школьник, но когда в итоге заистерил сам Трамп, стало ясно, что история ещё интереснее, чем кажется.

Из Белого дома постоянно что-то либо вытекает, либо утекает – и к этому уже давно все привыкли. Но Трамп точно не ожидал, что его подставят самые близкие члены команды. Ведь буквально в 2016 году Дональд, первый раз сражаясь за пост президента, обещал посадить свою соперницу Хиллари Клинтон за то, что она на посту госсекретаря нарушала конституцию – использовала для служебной переписки вместо защищённой специальной системы личную электронную почту, которую неоднократно взламывали хакеры.

И вот теперь министры Трампа не просто коллективно использовали коммерческий мессенджер для служебной переписки, но и умудрились присоединить в свою закрытую группу редактора журнала "Атлантик" Джеффри Голдберга, у которого с Трампом давняя информационная война. Хиллари Клинтон, захлёбываясь моральным удовлетворением, свою радость выразила всего лишь одной репликой: "Вы, должно быть, шутите". Ну и сам Голдберг до сих пор не может поверить в случившееся.

"Да, это как-то грубо. Сначала они сами приглашают меня в чат "Сигнал", а потом обзывают. Расскажу, как это было: 11 марта Майкл Уолтц – советник президента по национальной безопасности – отправил мне запрос на подключение в "Сигнал", и я принял его. 13 марта меня добавили в группу по хуситам, 15 марта они сообщили участникам группы, что атака вот-вот начнётся и рассказали какое оружие они будут использовать. Ну а потом я написал статью - о том, что, по моему мнению, произошло серьёзное нарушение безопасности на самом высоком уровне в правительстве США", - отметил Джеффри Голдберг.

Если события развивались действительно именно так, то можно смело предположить, что в администрации Трампа либо завёлся крот, либо царит неуправляемый хаос из-за того, что в этот раз президент собирал команду из лояльных ему людей, которые в прошлом не были ни дипломатам, ни госслужащими. Ведь не заметить чужака в закрытой группе всего лишь из 19 участников могут только дилетанты. Впрочем, сам советник национальной безопасности Майкл Уолтц буквально поклялся, что у него никогда не было телефона Голдберга, да и человека с такой фамилией в том злосчастном чате лично он не видел.

Илон Маск, как самый продвинутый пользователь интернета в команде Трампа, конечно, попытается найти концы, но пока глава департамента эффективности правительства США лишь нервно шутит про непопулярность журнала.

Зато теперь все страницы этого когда-то не самого популярного журнала читает буквально вся Америка. Причём, изучая обнародованную переписку, эксперты сходятся во мнении, что только благодаря чуду, ну или порядочности редактора Голдберга секретные данные с детальной информацией о времени и месте вылета американских самолётов не попали в руки хуситов. В противном случае, эта утечка могла бы привести к военной катастрофе и стала бы веским поводом для отставки всей администрации Трампа, а, может быть, даже и причиной для импичмента президента.

"Конгресс должен провести расследование. Все виновные должны быть привлечены к полной ответственности – путём отстранения от занимаемых должностей или ухода в отставку", - сказал Марси Каптур, член Палаты представителей от демократической партии, штат Огайо.

Так что, похоже, демократам подвернулась настоящая удача и они точно воспользуются этим скандалом, чтобы испортить Трампу и второй президентский срок - и он это, естественно, прекрасно понимает. А если верить ещё одним утечкам, Трамп хоть и держит лицо, но на самом деле находится в ярости, потому что ближайшие 4 года он опять будет не болото осушать, а отстаивать свою репутацию.

"Пресса всё преувеличивает. Я думаю, что это охота на ведьм. Я не участвовал в этом, меня там не было, но я могу сказать вам, что результат невероятный, потому что хуситы понесли потери", - сказал Трамп.

Что интересно, в закрытой группе – вице-президент Венс и министр обороны Хегсет ещё успели обсудить и европейских коллег, причём в негативном ключе. Впрочем, эта информация в Америке особо никого не взбудоражила, видимо, по данному вопросу на вашингтонских болотах разногласий нет.

Европейские нахлебники, конечно же, попытались огрызнуться – прессе на правах анонимности заявили, что если администрация Трампа не способна даже создать секретный чат, то учить Европу, как жить, точно не стоит. Но Трамп уже не в секретном чате, а открыто согласился с позицией членов своей администрации.

"Да, я думаю, что они занимаются нахлебничеством. Евросоюз ведет себя с нами совершенно ужасно… Я не виню во всём этом Европу. Я виню Байдена за то, что он не заставил их быть с нами наравне", - сказал Трамп.

С тем, что Евросоюзу давно пора было указать на его место, согласился даже британский министр обороны Джон Хили. Причём, в халявщики он записал ещё и киевский режим:

"Команда Трампа "абсолютно права", когда называет европейские страны "жалкими нахлебниками". Это касается и расходов на оборону, и европейской безопасности, и поддержки Украины. Европейские страны могут и будут делать больше, и Великобритания лидирует в этих вопросах".

Коалицию европейских неудачников Трамп взбодрит 2 апреля, введя очередные повышенные тарифные пошлины. Так что всему остальному миру остаётся только наблюдать, как вашингтонское болото опять попытается уничтожить Трампа, а он, в свою очередь, пока сам живой, добить Европейский союз и заодно своих партнёров по НАТО. И пощады точно ждать не стоит – Трамп сейчас как никогда злой и ему экстренно требуется переключить внимание демократов и прессы с проколов своей администрации на потрясающие достижения, которые команде 47-го президента пока даются с большим трудом.