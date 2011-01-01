Немецкий "Штерн" вышел на этой неделе с обложкой, которая призывает немцев готовиться к войне. Об этом же и заглавная статья. Швеция восстанавливает модель тотальной обороны, в которой каждый житель должен быть готов взять в руки оружие и воевать. Готовятся к войне Великобритания и Франция. Противник называется не всегда, но всегда очевиден. Европейские страны готовятся к войне с Россией. Вот только насколько их армии к этому готовы?

Если верить генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, то сейчас он находится чуть ли не на будущей линии фронта. В Варшаве. Потому что, по его мнению, российская угроза, даже если Москва выиграет у Киева, никуда не денется.

Одна из опор европейской безопасности - Германия. Второй центральный телеканал этой страны - ЦДФ - рассказал своим зрителям, как поменялась немецкая армия за 30 лет, начиная с падения Советского Союза. Так, в 91 году бундесвер насчитывал почти полмиллиона штыков. Более четырёх тысяч танков "Леопард", 2100 броневиков "Мардер", почти 300 установок ПВО "Пэтриот", и около 400 боевых самолётов. И если в девяностом году на армию выделялось два с половиной процента ВВП, спустя 30 лет – 1,3 процента.

К 2011 году численность Бундесвера сократилась вдвое. В стране отменили обязательный призыв и к 21 году солдат осталось всего 183 тысячи. Танков на ходу - чуть более 300. Почти столько же броневиков. Всего 30 установок ПВО и 200 с небольшим самолётов. Если брать наземную технику, то в Курской области за время украинской агрессии сожгли больше танков и бронемашин противника, чем сейчас есть у целой индустриально развитой и богатой Германии.

Впрочем, это понимают и в самой Германии. Журнал "Шпигель" опубликовал большую статью относительно дальнейшего развития Бундесвера. Что нужно сделать, по мнению немецких политиков и военных? Быстро нарастить средства противовоздушной обороны, заполнить склады боеприпасами, провести полное техническое переоснащение войск. И что немаловажно - где-то взять ещё 100 тысяч солдат.

2030 год - именно это дата названа дедлайном, когда европейская армия должна стать боеспособной. "Они пытаются вызвать определённый ажиотаж у собственного народонаселения, которое в принципе не планирует тратить свои ресурсы на милитаризацию, на войну или ещё на что-то", - отметил Дмитрий Корнев.

"Они же говорят, что к 30 году они должны собрать 800 миллиардов евро на эти цели. Обещались 150 миллиардов собрать на помощь Украине. Потом 50 миллиардов евро на помощь Украине. Но потом оказалось, что они даже 5 миллиардов евро не смогли собрать", - рассказал Виктор Литовкин.

Смех смехом, но, по мнению авторов белой книги по европейской оборонной готовности 2030, в которой поэтапно прописано, как надо развивать вооружённые силы, Евросоюз должен принять этот исторический вызов. ЕС – это, мол, мирный проект и входящие в него страны должны увеличить свои расходы на армию и перевооружение.

В нашей стране не раз заявляли - даже в мыслях не было нападать на Европу. Зачем? Какой в этом смысл? Но в Европе это никого не смущает. Вот премьер-министр Великобритании Кейр Стармер лично встретил экипаж подводной лодки Vanguard, который вернулся после рекордного для королевского флота патрулирования длительностью 204 суток. Сейчас у Великобритании все четыре подводных ракетоносца. Один всегда на патрулировании, два - в запасе. Один в ремонте. У каждой лодки на борту ракеты с 48 американскими ядерными боеголовками Трайдент. Первая английская лодка была построена в 1993 году, четвёртая - в 99-м.

Возникает резонный вопрос: так это у кого, на самом деле, агрессивная ядерная позиция? У России к войне с которой готовятся европейские политики? К слову сказать, у Великобритании не только лодки старые, но и сами ракеты быстрее Туманный Альбион уничтожат, чем хоть один российский город. Последний пуск "Трайдента" с подлодки класса Vanguard окончился неудачей, в январе 24 года ракета стартовала с отклонениями и рухнула в море.

А в 2016 году ракета сбилась с курса и, слава богу, самоликвидировалась. Вот этот ядерный щит в Великобритании считают своим самым главным и грозным оружием. Ещё один столб европейской безопасности - Франция. Её армия по своей мощи, ну или немощи, находится примерно на одном уровне с Германией. 115 тысяч солдат. 200 гусеничных танков и 200 колёсных, 500 броневиков, 60 самоходных гаубиц. 200 боевых самолётов. В общем, армия тоже не готовая для продолжительного полномасштабного военного конфликта. Железа хватит всего на несколько месяцев. При этом стоит отметить, что у французов, пожалуй, самый многочисленный контингент солдат, принимавших участие в реальных боях. Тот же самый "Иностранный легион". Вообще же на Ближнем Востоке и в Африке поучаствовали как наземные, так и воздушные силы большинства европейских государств. Но то всё были войны, по сути, с папуасами. На танках против максимум автоматчиков.

"Боеспособность любой армии проверяется на поле боя. У всех есть опыт боевых действий. Но нет такого опыта, чтобы воевать против мощных армий. Таких, как российская армия. Всегда это было избиение младенцев, скажем так", - пояснил Виктор Литовкин.

Чего пока нельзя отнять у европейских сверхдержав - так это технологии. Танки, самолёты, в том числе и разведывательные крылатые ракеты. Военные спутники. По сути, благодаря именно европейским технологиям украинская армия до сих пор существует.

Как отмечают аналитики, население Европы в большинстве своём не ожидает, что может случиться большая война. Разговоры о ней ведет лишь часть политических элит. Несмотря на общую милитаризацию повестки дня, даже сами военные понимают, чем им грозит провокации в отношении России. В Чехии за последние два года количество увольнений из армии увеличились на 40 процентов. Солдаты покидают свои посты до того, как ситуация с безопасностью в Европе перейдет в фазу открытого конфликта с Россией. Уходит как молодёжь, так и опытные высокопоставленные офицеры.

По сути, нынешние армии европейских стран годятся разве что для парадов. А внедрение имеющихся технологий в массовое производство, необходимое для ведения полномасштабной войны, это дорого и невозможно сделать быстро. Но очевидно, что Европа пытаться будет и к этому необходимо быть готовыми.