Пашу Техника не могут перевезти из Таиланда в Россию

Паша Техник лежит в больнице на Пхукете. Он находится в палате интенсивной терапии, у него сразу несколько критических проблем: пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром. Артист подключен к аппарату ЭКМО, который помогает при острой дыхательной недостаточности. Состояние Паши Техника настолько тяжелое, что тайские врачи даже не обсуждают вариант с транспортировкой в другую больницу, передает Baza.

Что именно случилось с артистом, до сих пор точно неизвестно. Как утверждают знакомые, ему стало плохо несколько дней назад. Не исключено, что это связано с отравлением некими веществами.

Меж тем лечение Паши Техника в тайской клинике очень дорогое. По некоторым данным, ему на операцию требуется десять миллионов рублей. Пять из этой суммы уже имеется, половины не хватает. Недостающие деньги собирают всем миром в социальных сетях.

Напомним, что в прошлом году суд признал Пашу Техника виновным в пропаганде наркотических средств. Рэпер разместил в Сети песни об употреблении и сбыте запрещенных препаратов.