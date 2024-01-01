Стартовал третий сезон конкурса отечественных брендов "Знай наших"

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ запускают третий сезон конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Он направлен на развитие перспективных российских брендов во всех регионах страны.

К участию приглашаются представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивый рост и высокую степень локализации производства. Заявки ждут на платформе идея.росконгресс.рф/brand до 15 мая.

В третьем сезоне заявки принимаются по пяти основным номинациям: продукты питания, продовольственные товары, креатив, высокие технологии и IT. Кроме того, предусмотрены специальные номинации от партнеров. Основные этапы конкурса:

Сбор заявок: с марта по май на платформе идея.росконгресс.рф/brand.

Экспертиза и определение финалистов: май – июнь.

Церемония награждения: июль 2025 года в Нижнем Новгороде. Она пройдет в рамках форума "Сильные идеи для нового времени". Организаторы – АСИ и Фонд Росконгресс. Соорганизаторы 2025 года – ВЭБ.РФ и правительство Нижегородской области.

Победители конкурса получат помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, доступ к обучающим программам, индивидуальные консультации с бизнес-экспертами, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в ключевых мероприятиях, а также грантовую поддержку.

В 2024 году интерес к конкурсу вырос более чем в два раза: количество заявок увеличилось с 5013 до 12026. Победители прошлых сезонов уже получили значительную поддержку: участие в ПМЭФ и ВЭФ, размещение на крупнейших медиафасадах страны, доступ к акселераторам и образовательным программам. Средний рост выручки победителей составил более 50%, а некоторые компании увеличили продажи в 2-3 раза.

Эти цифры хорошо подтверждают бренды-победители 2024 года. К примеру, АМ-АМ – брянская компания, занимающаяся производством питания, адаптированного к особенностям пищеварения детей, или HI! – российский бренд растительных альтернатив мясным и молочным продуктам из Белгородской области. После участия во втором сезоне продажи HI! выросли на 20%, бренд начал поставки в сети крупных магазинов. АМ-АМ увеличил продажи на 15%, запустил новую ферму и разработал 44 новых вида детского питания, став официальным поставщиком для московских комбинатов.

Dreamlaser (Нижегородская область) – мировой лидер в мультимедийных технологиях. После конкурса продажи выросли на 30%, штат – на 15%. Открыто новое пространство "Цистерна" в Санкт-Петербурге, развивается офис на Ближнем Востоке. Еще один победитель – Мобитрак (Московская область), производящий фудтраки и мобильные объекты. Выручка выросла на 82%. Создан первый мобильный реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями. В планах – запуск мобильного ресторана на курорте "Шерегеш" и расширение экспорта в Европу.

Среди партнеров конкурса – Wildberries, OZON, Почта России, Роскачество, Авторадио и другие. В 2025 году их число расширится, в том числе Российским экспортным центром, который поможет продвигать отечественные бренды на зарубежных рынках.

В декабре 2024 года АСИ совместно с РВБ (объединенной компанией Wildberries&Russ) запустило проект "Платформа роста". Он помогает небольшим брендам выйти на федеральные маркетплейсы. Уже к проекту подключились бренды Чукотки, Новгородской, Рязанской и Нижегородской областей, Северной Осетии, многие из них – участники конкурса "Знай наших".

Конкурс "Знай наших" – это возможность для российских брендов заявить о себе, получить поддержку и выйти на новый уровень развития. Российский бизнес – это смелость, традиции и инновации.

Конкурс растущих российских брендов "Знай наших" запущен в 2023 году и реализуется в соответствии поручением Президента РФ. За два сезона на платформу идея.росконгресс.рф/brand поступило17 тысяч заявок из всех 89 российских регионов. Он проводится в рамках форума "Сильные идеи для нового времени", который также до 15 мая принимает перспективные идеи и проекты для позитивных изменений в стране. Предложить решение можно на платформе идея.росконгресс.рф. Затем эксперты отберут топ-100 идей. Самые сильные из идей представят руководству страны в июле на финальном мероприятии в Нижнем Новгороде.

С целью поддержки и продвижения отечественных брендов АСИ вместе с партнерами запустили медиа для и про российские бренды — одноименный конкурсу телеграм-канал "Знай наших".