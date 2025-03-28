Le Monde: планы Европы по отправке миротворцев на Украину зашли в тупик

Как можно больше стран к созданию "коалиции желающих" пытаются привлечь президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Но, судя по всему, идея провалилась.

Планы по отправке миротворческого контингента на Украину зашли в тупик. "Несмотря на громкие заявления Лондона и Парижа о том, что они полны решимости, как никогда прежде, проект, похоже, забуксовал", — пишет французская газета Le Monde.

27 марта в Париже прошел саммит "коалиции желающих", на нем присутствовали представители 28 стран из 37 заявленных. На встрече обсудили гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев".



Между тем, глава комитета Совета Федерации по международным делам, один из участников российской делегации в Эр-Рияде Григорий Карасин заявил, что Москва категорически против размещения иностранных воинских подразделений на территории Украины, ведь это только затянет конфликт, передает РИА Новости.