Кремль объяснил кадровые перестановки губернаторов

Назначение нового главы Свердловской области не означает наличие у федерального центра претензий к прежнему руководителю региона. Об этом рассказал в пятницу, 28 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал решение президента сделать губернатором Свердловской области Дениса Паслера, который прежде возглавлял Оренбургскую область.

Песков подтвердил, что это имеет отношение к прошлогодним результатам Паслера в борьбе с наводнениями в регионе. Президенту "рекомендуются те кандидатуры, которые, что называется, имеют определенные успехи, имеют хорошие наработки, богатый опыт в деле руководства регионами и в других смежных отраслях".

При этом пресс-секретарь главы государства отрицательно ответил на вопрос о том, связано ли это кадровое решение с тем, что в Свердловской области накопился ряд проблем, сообщает РБК.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с главой Оренбургской области Денисом Паслером и предложил "вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности". Паслер возглавлял правительство Свердловской области в 2012-2016 годах, теперь он вернулся в регион в качестве исполняющего обязанности губернатора.

Руководить Оренбуржьем будет председатель правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Евгений Солнцев. Чем займется прежний губернатор Свердловской области — пока неизвестно. Прощаясь с регионом, политик попросил прощения, "если я кого-то обидел", а также выразил убежденность, что область попала в надежные руки.