Группа "Мумий Тролль" больше не даст концертов в России

Появилась информация, будто известная рок-группа "Мумий Тролль" больше не будет давать концерты в России. Якобы несколько агентств по организации мероприятий сообщили, что представители коллектива отвечают категоричным отказом на все предложения не только о концертах, но даже о частных выступлениях, передают "Страсти".

Отметим, что фронтмен группы Илья Лагутенко еще в 2018 году купил дом в США. Говорят, речь идет о скромном, по меркам Калифорнии, особняке в Биг-Роке. Обошлись дом и земля артисту в три миллиона долларов. Причем купил недвижимость Илья Лагутенко в ипотеку.

Однако в начале этого года в Калифорнии случились страшные пожары. Пострадали многие мировые знаменитости, у которых там есть жилье. Некоторые остались буквально без крыши над головой. Говорят, в их числе оказался и Илья Лагутенко. В результате он собрался с гастролями, чтобы восстановить дом.

За одно выступление рокер просит 83 тысячи долларов, из них половину забирает себе как солист. По подсчетам СМИ, для того, чтобы восстановить дом, музыканту придется дать не меньше 40 концертов. Однако, по всей видимости, в списке гастрольного тура России не значится.