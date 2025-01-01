Названы сроки старта строительства ВСМ Москва-Петербург

Сроки начала строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга назвал вице-премьер Виталий Савельев. По его словам, старт намечен на лето 2025 года.

По словам вице-премьера, строительные работы будут развернуты сразу на нескольких участках ВСМ. Заявление Савельева приводит ТАСС.

Ранее глава Минтранса Роман Старовойт сообщил, что первый в России высокоскоростной поезд получит имя "Белый кречет". В составе будет восемь вагонов, локомотив сможет развивать скорость до 400 километров в час.