Путин провел встречу с главой Ленинградской области

Cоциально-экономическое развитие Ленинградской области Владимир Путин обсудил с главой региона Александром Дрозденко. Область - один из лидеров в стране по целому ряду показателей, в том числе по объему инвестиций. Президент поддержал решение губернатора баллотироваться на новый срок, обратив внимание на вопросы, которые еще требуется решить.

Путин: В целом у вас показатели хорошие. Хотя, Вы знаете, проблем еще очень много.

Дрозденко: Много проблем.

Путин: Одна из них – это доходы населения в целом. Но есть и другие. Но то, что растет продолжительность жизни и в целом в опережающем темпе, даже быстрее, чем в целом по стране, это очень хороший показатель. Ну и, конечно, промышленность. Я знаю, у вас хорошие заделы по инвестиционным проектам. А если это так, то это говорит о том, что будущее у региона есть, оно хорошее.