Рэпера Obe1Kanobe задержали на домашней плантации конопли

Рэпера Obe1Kanobe задержали по подозрению в наркоторговле. 39-летнего музыканта, также известного как Никита Канобович, сотрудники правоохранительных органов застали на домашней плантации конопли.

Первые кадры задержания уже распространяются в соцсетях. Музыкант знакомится с постановлением суда среди кустов марихуаны, фитоламп и вентиляторов, которые обеспечивают вытяжку.

Как сообщили агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области, злоумышленник оборудовал самодельный парник для выращивания запрещенных растений в арендованной квартире в поселке Совхоза имени Ленина. Полицейские обнаружили и изъяли 22 горшка с коноплей, а также различные емкости с листьями и стеблями растений.