Собянин: Город расширяет список специальностей, изучаемых в творческих колледжах

Москва продолжит развитие системы творческого образования детей. Об этом в Телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он рассказал, какие еще направления появятся в творческих колледжах города.

"Одаренных детей поддерживаем грантами. За 10 лет их получили 892 лауреата. В прошлом году общий фонд увеличен в три раза — до 12,37 миллиона рублей, а в марте мы расширили круг его соискателей", — написал Собянин.

Как отмечается в сообщении, в конкурсе могут участвовать учащиеся школ, а также студенты колледжей в возрасте от 7 до 20 лет.

Ранее сообщалось, что более 100 тысяч московских школьников уже прошли программу комплексной профориентации. В центре "Профессии будущего" подростки участвуют в тематических экскурсиях.