Россиян предупредили о росте цен на такси из-за нового закона

Поездки на такси в России могут подорожать на 50%. Из-за нового закона ожидается дефицит автомобилей, пригодных для коммерческой перевозки пассажиров.

Как пишет РБК, законопроект о локализации такси значительно усложнит ситуацию на рынке. Документ подразумевает, что в таксопарках должны остаться только автомобили, проходящие по баллам локализации — это оценка количества элементов, произведенных в России. Но на сегодняшний день, указанным нормативам точно соответствуют только машины "АвтоВАЗа", а по пункту о специальных инвестиционных контрактах (СПИК) будут допущены лишь "Москвич" и "Моторинвест".

"Пока никто не понимает, какие именно СПИКи, заключенные после 2025 года, будут допущены в такси. Есть вероятность, что это будет крайне ограниченное число участников, а все остальные автопроизводители не будут допущены до отрасли, даже если заключат контракт", — заявил сопредседатель "Деловой России" Антон Данилов-Данильян.

Между тем сервис "Яндекс Такси" уже предупредил, что нововведение может привести к росту тарифов на услуги перевозок. Цены на поездки подскочат на 25–27%, а в ряде городов страны — на 40–50%. Особенно тяжелая ситуация может возникнуть в Сибири и на Дальнем Востоке, где большинство водителей используют иностранные автомобили.