Перед ВСУ поставили задачу – захватить новые территории в Курской и Белгородской областях. Как рассказал источник в группировке ВС России "Север", украинские военные пытаются вклиниться в российскую оборону на различных участках фронта.

По данным источника РИА Новости, киевское командование отдало такое распоряжение еще перед началом переговоров в Эр-Рияде. Судя по допросам пленных и поведению противника можно утверждать, ВСУ действительно пытаются выполнить этот приказ, но безуспешно.

Украинские войска с 18 марта пытаются вторгнуться в Белгородскую область. ВС России отражают все атаки. В Минобороны подчеркнули: киевский режим пошел на такой шаг, чтобы создать негативный фон вокруг российско-американских переговоров. Также с начала марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории, отбив у врага 30 населенных пунктов, в том числе город Суджу.