Times: Трамп презирает Зеленского и убежден в слабости Украины

Стало известно настоящее отношение президента США Дональда Трампа к главе киевского режима Владимиру Зеленскому и самой Украине. Американский лидер очень недоволен.

Как пишет Times, Трамп убежден в слабости Киева и презирает Зеленского. А разгневал главу Белого дома тот факт, что администрация Байдена отправила Украине миллиарды долларов помощи. По данным газеты, президент США вознамерился вернуть все эти деньги "и не только". При этом предложенную американцами сделку обозреватель Times считает очередным унижением для Киева.

Отметим, что накануне Владимир Зеленский набросился на Штаты с обвинениями. Глава киевского режима заявил, что Америка опять изменила условия соглашения по украинским ископаемым.