Конец нынешней власти в Киеве предсказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Если Киев одобрит сделку с Соединенными Штатами по недрам, Владимира Зеленского повесят на Майдане, как итальянского диктатора Бенито Муссолини, написал Медведев в соцсети X.

По мнению зампреда Совбеза, незавидный конец ждет Зеленского и в том случае, если украинские власти выберут второй путь и откажутся от сделки. Тогда Вашингтон просто сбросит киевский режим. В целом же, по словам Медведева, американцы выкатили отличный проект товарной сделки для "киевского фрика".

В Верховной Раде ранее заявили, что условия сделки Киева и Вашингтона об использовании полезных ископаемых для украинской стороны ухудшились. Подчеркивалось, что в документе отсутствуют даже намеки на гарантии безопасности Украине от США.