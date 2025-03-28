Пострадавшая от действий мошенников Долина вернула квартиру через суд

Лариса Долина в прошлом году стала жертвой телефонных мошенников с Украины. 69-летняя артистка под влиянием аферистов продала свою элитную московскую квартиру, а деньги перевела на "безопасный счет". Придя в себя, артистка пошла к правоохранителям.

В итоге после долгих судебных разбирательств исполнительница хита "Погода в доме" смогла вернуть свое жилье. Суд постановил признать Долину единственной владелицей квартиры в Хамовниках. Полине Лурье, которая купила недвижимость у артистки, отказали в праве на жилье, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в рамках уголовного дела была проведена экспертиза, которая показала, что Долина в момент заключения сделки была "психически неустойчивой". Состояние певицы не позволяло ей понять, что происходит.