Минюст обновил реестр иноагентов

Диджей Артем Бровков* и историк Ирина Щербакова* попали в черный список Минюста России. Ведомство расширило реестр иноагентов.

В перечень также включены комментатор Александр Шмурнов*, экономист Ксения Черепанова* и интернет-проект "Объектив"*. Этот проект распространял недостоверную информацию о решениях и действиях российских властей, сказано в сообщении на сайте Минюста.

Бровков*, Щербакова* и Черепанова распространяли фейки о решениях российских властей. Кроме того, они распространяли материалы других иностранных агентов, а также недостоверные сведения о Вооруженных силах России.

* Выполняют функции иноагентов в России