Команду атаковать газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области Киев получил из Лондона. Об этом сказано в комментарии МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

Как написала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, есть основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские спутниковые системы. А вводом координат и запуском руководили британские специалисты. Команду давали из Лондона, сказано в заявлении.

Захарова напомнила, что это не первые акты террора ВСУ против энергетической инфраструктуры России, совершенные после 18 марта, когда был объявлен запрет на атаку таких объектов. Станция уже подвергалась атаке Киева, теперь же, после ракетного удара, она почти уничтожена. Вдобавок украинские беспилотники попытались атаковать Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Развязанный киевским режимом террор против российской энергетики является очередным свидетельством его недоговороспособности, заключили в МИД.