"Это делают не только шейхи": Вика Боня об изувеченной в Дубае украинской модели

Звезда "Дома-2" на фоне ужасных новостей об изувеченной в Дубае красавице из Украины обратилась к девушкам, которые связываются с сомнительными мужчинами. Виктория Боня заверила, что на зверства способны люди из разных стран.

"Здесь история не о том, что это только шейхи делают. Это может произойти в любой стране, в любом городе, с любым человеком", — отметила бывшая участница реалити.

Вика призвала девушек быть осторожнее, думать в первую очередь о своей безопасности, а не гнаться за легкими деньгами. Боня напомнила, что произошедшее с Марией Ковальчук является далеко не первым подобным инцидентом.

"Таких историй очень много. Если ты плохо знаешь людей, люди ведут себя неадекватно или находятся в нетрезвом состоянии, самое главное — заботиться о себе и не ходить с такими людьми никуда", — цитирует звезду Voice.

Напомним, 20-летнюю украинскую модель Марию Ковальчук нашли с множественными переломами в Дубае. До этого она сообщила родным, что пойдет на вечеринку к неизвестным мужчинам. Сейчас девушка находится в больнице в критическом состоянии.