Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 140 человек

Власти Мьянмы уточнили количество жертв разрушительного землетрясения. По последним данным, которые привел премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн, погибли 144 человека.

Подчеркивается, что цифры не окончательные. В муниципальном районе Нейпьидо 432 человека получили ранения. В Сагайне и Кьяуксе 300 человек все еще числятся пропавшими. Кроме того, продолжаются поиски людей под обломками обрушившихся зданий.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались в соседних Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. В посольство России в Мьянме сообщений о пострадавших россиянах не поступало, передает РИА Новости.