В районе курского приграничья крымские десантники захватили крупный пункт ВСУ с иностранной бронетехникой. Враг бежал, бросив убитых и раненых. Активные бои идут за населённый пункт Гуево. Несмотря на ожесточённое сопротивление, бойцы "Северной" группировки пробились к центру села и уже зачистили прилегающие к нему лесные массивы.

Следственный комитет представил новые факты по уголовному делу о теракте в Курской области. В селе Погребки Суджанского района оперативники обнаружили тело мирного жителя. Установлено, что мужчину убили украинские военные.

Сейчас идет опознание, допрашивают свидетелей. Все причастные к преступлению будут установлены и привлечены к ответственности, сообщает "ТВ Центр".