Военные рассказали о подвиге рядового Косова

В Министерстве обороны России рассказали о новых героях спецоперации. Младший сержант Дмитрий Коннов заметил приближение вражеского дрона самолётного типа и меткими выстрелами из штатного оружия сбил его. Коптер упал и сдетонировал, не долетев до расположения российских войск.

Рядовой Сергей Косов в ходе воздушной разведки обнаружил танк и пехоту ВСУ, которые направлялись в сторону наших подразделений и незамедлительно передал координаты противника артиллеристам. Точными ударами неприятель был уничтожен, сообщает "ТВ Центр".