Спасатели МЧС России вылетели в зону разрушительного землетрясения в Азии

В Юго-Восточной Азии устраняют последствия мощнейшего землетрясения. Эпицентр находился на территории Мьянмы, магнитуда составила 8,2. Сильные толчки ощущались в Китае, Индии, Таиланде, Лаосе и Вьетнаме.

В связи с трагическими последствиями землетрясения президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования премьер-министру Мьянмы. По распоряжению главы государства в зону бедствия направлены российские спасатели.

В Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения уже вылетели два борта. В сводный отряд вошли 120 специалистов "Центроспаса" и Центра "Лидер", а также врачи-анестезиологи, психологи и расчёты кинологов для поиска людей под завалами. Российские специалисты оснащены всем необходимым оборудованием.

Индия отправила в зону бедствия партию гуманитарной помощи. После мощного толчка зарегистрированы около 80 афтершоков. Растёт число погибших и пострадавших. В Мьянме жертвами уже стали около тысяч человек, более полутора тысяч получили травмы. Много людей ещё находятся под завалами. В столице Таиланда более ста человек числятся пропавшими без вести.