"Теплее нормы": Вильфанд дал прогноз на выходные

Солнечная и ясная погода ожидается в столице 29 и 30 марта. Прогнозом на выходные поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как сообщил синоптик радиостанции "Говорит Москва", температура на 5-6 градусов теплее климатической нормы. Погода больше соответствует концу апреля. Так что насладиться можно вполне – тем более, что осадков уже нет, заключил эксперт.

По данным Вильфанда, ночью, за счет облачности, температура воздуха в Москве будет от минус 1 до плюс 2 градусов Цельсия. А днем потеплеет до плюс 12-14 градусов, ветер совсем небольшой, много солнца.