У беременной дочери Анастасии Заворотнюк начались проблемы

Дочь покойной Анастасии Заворотнюк в апреле впервые станет мамой. 29-летняя наследница актрисы находится на последнем месяце беременности. Однако Анна призналась, что столкнулась с проблемой в ожидании малыша.

Анна не любит рассказывать о личном, но иногда все-таки откровенничает с поклонниками в Сети. На днях девушка столкнулась с неожиданной проблемой, которую связывает с беременностью. У Анны стали появляться воспаления на коже лица. Из-за этого ей пришлось отказаться даже от уходовой косметики.

"Оставила только две маски, которые я использую в обычной жизни для увлажнения, потому что это едиственная проблема, с которой я за время беременности столкнулась. Очень сухая кожа. Я убрала всякие свои уходовые средства по тому, чтобы предотвращать появление новых воспалений и лечить старые, потому что у меня очень проблемная кожа", — посетовала Заворотнюк на своей странице в соцсети.



Анна замужем за бизнесменом Тимуром Исмаиловым. Они познакомились в университете Пейс в Нью-Йорке, где вместе учились. Долгое время Заворотнюк скрывала избранника от публики.