ЕС решил сократить импорт сельхозпродукции с Украины

Импорт сельскохозяйственной продукции с Украины в страны Евросоюза сократится. О планах ЕС сообщило агентство AFP со ссылкой на еврокомиссара по сельскому хозяйству и продовольствию Кристофа Хансена.

По словам Хансена, импортные квоты не останутся прежними, так что импорта действительно будет меньше. Какие именно товары подпадут под сокращение и насколько сильно снизится импорт, комиссар не уточнил.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия планирует сократить импорт поставляемого с Украины сахара. Причина - жалобы европейских фермеров и обвал цен на рынке. Хансен заявлял, что ЕК рассмотрит правила импорта и других украинских продуктов, включая зерно.