Владимир Зеленский позволил себе очередную дерзость в адрес США. Глава киевского режима публично заявил, что Украина не будет считать предоставленную Америкой военную помощь долгом.

"Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим", — заявил президент Незалежной, общаясь с журналистами.

Ранее Зеленский говорил, что Киев не признает долг перед Штатами ни в 500, ни в 100 миллиардов долларов. Он уверяет, что Украина получала помощь от администрации Джо Байдена в виде гранта.

При этом украинское издание "Европейская правда" сообщило, что новый проект соглашения Вашингтона и Киева по ископаемым предполагает возврат денег за всю помощь. Документ возмутил Зеленского, так как пересекает почти все "красные" линии, согласованные ранее, лишает Украину части суверенитета, а также противоречит будущему членству страны в ЕС, пишет РИА Новости.