Долина обязана вернуть 112 миллионов рублей покупательнице ее квартиры

Лариса Долина через суд вернула себе квартиру, которой лишилась из-за мошенников. Сделки по продаже недвижимости признана недействительной.

Теперь исполнительнице хита "Погода в доме" придется выплатить 112 миллионов Полине Лурье, женщине, которая купила апартаменты у артистки. Об этом рассказал руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

"Если решение суда первой инстанции останется без изменений, Долина будет вынуждена вернуть Лурье 112 миллионов рублей", — подчеркнул юрист в беседе с РИА Новости.

Судебный процесс длится около полугода. Одним из доводов защиты певицы были сомнения в соответствии стоимости квартиры рыночным ценам на недвижимость. Лурье заплатила за жилье 114 миллионов рублей, в то время как похожие апартаменты в том же доме на популярном сайте с недвижимостью продавались за 190 миллионов рублей. Но, как отметил Хаминский, простое сравнение цен в агрегаторе не может служить безоговорочным доказательством нерыночности сделки.

Напомним, Лариса Долина в прошлом году стала жертвой телефонных мошенников с Украины. 69-летняя артистка под влиянием аферистов продала свою элитную московскую квартиру, а деньги перевела на "безопасный счет". Придя в себя, артистка пошла к правоохранителям.