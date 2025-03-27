Глава киевского режима рассказал, чьи советы по управлению страной для него самые важные. Оказывается, Зеленскому больше всего помогают не профессионалы — экономисты, юристы, военные, а его красавица-жена.

"У меня, конечно, есть много советников. Моя жена стала одним из самых лучших", — заявил он в интервью Le Figaro.

По словам президента Украины, он также любит выйти на улицу и поговорить с простыми людьми. Якобы даже нередко спрашивает мнение народа и ставит его выше рекомендаций своих советников.

Не первый раз Зеленский рассказывает, что прислушивается к простым украинцам. Ранее он сообщал, что готов контактировать с обществом относительно сделки о полезных ископаемых. Глава киевского режима считает, что украинцы хорошо его знают и "им не нужно сомневаться".