Трамп отметил прогресс в урегулировании украинского конфликта

Прогресс наметился в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Это отметил в беседе с журналистами президент США Дональд Трамп.

Американский лидер ранее заявил, что США добиваются успехов в переговорах с Россией и Украиной по вопросу мирного урегулирования конфликта. В то же время, признал Трамп сегодня, между сторонами все еще "присутствует недоброжелательность", передает Reuters.

Также во время пресс-конференции президент США заявил, что Гренландия нужна Вашингтону. И поэтому у Америки нет выбора, кроме как присоединить остров. Глава Белого дома подчеркнул, что принадлежащий Дании остров необходим Соединенным Штатам для обеспечения международной безопасности, так как существуют риски со стороны КНР и России.