Зеленский получил лицензию на производство ПВО

Украина получила лицензию на производство систем противовоздушной обороны. Об этом рассказал журналистам Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, он договорился о лицензии на производство противовоздушной обороны. Кроме того, обсуждается вопрос лицензией по некоторым видам артиллерии.

В детали Зеленский вдаваться не стал. Украинский лидер не назвал ни стран-производителей, ни того, о каких системах идет речь. При этом ранее сообщалось, что Европейский союз приостановил разработку пакета военной помощи Украине на 20 миллиардов евро. Причина – позиция Венгрии, которая сорвала предложенный Каей Каллас план.