12-летний сын Рудковской резко раскритиковал отца

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр подрос и уже строит родителей. 12-летний подросток, не выбирая слов, публично комментирует поведение отца.

В Сеть попало видео, которое снял Саша. Мальчик запечатлел, как его папа играет в теннис на Мальдивах. Юного фигуриста, видимо, удивило, что Плющенко пляжу предпочел спорт.

"Папа сошел с ума. Подсел на этот падел-теннис. Целый день вместо отдыха играет. Посмотрите только, что творит", — сказал Гном Гномыч.

Подписчики мальчики пришли в недоумение. Народ пожурил Сашу, мол, разве можно так резко говорить о взрослых, тем более про отца. Но за сына тут же заступилась Яна Рудковская. Она прокомментировала поведение Александра. Рудковская отметила, что у ее наследника непростой характер, но при это Яна не считает, что у мальчика проблемы с воспитанием.

Рудковская даже пошутила, что дома слышит от сына и не такие высказывания. "Нашему Гномычу палец в рот не клади — по локоть откусит. И текст выдаст от души, похлеще любого профессионального спичрайтера и креативщика. Это он ещё не в полную силу старался, мы дома и не такие скромные речевые обороты слышим", — заявила звездный продюсер на своей странице в соцсети.