Главу Гагаузии Гуцул поместили в СИЗО на 20 суток

Глава молдавской Гагаузии Евгения Гуцул арестована на 20 суток. Такое решение принял районный суд Кишинёва.

Политику предъявили обвинения по четырём статьям, которые касаются нелегального финансирования избирательной кампании в 2023 году. Адвокаты намерены подать апелляцию. У здания суда прошёл митинг оппозиции, сообщает "ТВ Центр".

Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинёва. Её сторонники называют процесс политическим, лидер Гагаузии активно выступает за сближение с Россией. Сама Гуцул накануне сообщила: в суде ей предлагали закрыть дело в обмен на уход с поста.

В Кремле назвали действия Кишинёва попранием принципов демократии и неприкрытым давлением на оппозицию. Вопрос о законности задержания неугодного Молдавии политика Москва поставила в Совете безопасности ООН.