Перспективы урегулирования конфликта на Украине и создание новой системы мировой безопасности обсуждают в Крыму участники Международного научно-дипломатического конгресса.

В год 80-летия Ялтинской конференции в Ливадии вновь говорят о ключевой роли России в достижении миропорядка. Сюда приехали более ста политиков и экспертов.

Директор департамента международных организаций МИД России, Кирилл Логвинов: "Во все времена Российская империя, Советский Союз, современная Россия не боялись брать на себя ответственность за обеспечение мира и безопасности как в Европе, так и в целом на всей планете. Мы прекрасно помним, что по территории нашей страны прокатилось огромное количество войн, вторжений и поэтому мы россияне понимаем цену мира".

В рамках Международного научно-дипломатического конгресса в Ялте политики, историки и эксперты обсуждают современные геополитические вызовы. Речь про урегулирование украинского конфликта и создание новой системы международной безопасности. В этом заинтересованы и европейцы, уверен Пьер Де Голль, внук первого президента Пятой республики.

Мы должны помнить историю. Мы должны бороться с ложью европейской технократической пропаганды, поскольку Россия никогда не хотела нападать ни на Европу, ни на Украину. Россия хочет мира, мы хотим мира. Сейчас наступает мир. Я настроен очень оптимистично, потому что мы здесь для того, чтобы построить этот новый многополярный мир.

Ялта уже была центром, где создавался современный мировой порядок. 80 лет назад судьбу планеты здесь определяли делегации СССР, США и Великобритании. Настало время вновь сесть за стол переговоров.

Директор Института Европы РАН Алексей Громыко: "В XXI веке вопросы войны и мира остаются не менее злободневными, чем было раньше. Это значит только то, что надо выступать с мирными инициативами, надо бороться за мир, за свои права, убеждать сомневающихся, окружать себя поясом друзей или хотя бы попутчиков".

Главный посыл конгресса: диалог - это искусство, требующее большей смелости, чем продолжение конфликта. Об этом – и документы, представленные на проходящей в Ливадии выставки раритетов, охватывающих два с половиной столетия мирных инициатив России. Наша страна последовательно пыталась выстроить систему международной безопасности. И многие предложения опережали свое время.

Среди документов - переписка Александра I и Наполеона за пять лет до вторжения французов в Россию. Императоры пытались избежать глобальной войны через личную дипломатию. После победы над Францией Александр I предложил решать международные конфликты через христианскую солидарность монархов. Николай II пошёл ещё дальше - впервые выдвинул идею всеобщего разоружения и запрета химического оружия.

Заместитель заведующий отделом по связям с политическими, общественными организациями и СМИ, постоянного представителя РК при президенте России Наталья Винокурова: "Гаагская конференция, которую подготовил во многом Николай II незаслуженно забыта. А она заложила основы Лиги наций и ООН. Принципы, которые были заложены в организацию мирных инициатив, это третейский суд, система того как будет идти система разоружения в Европе закладывалась Николаем II".

Советский Союз сохранил преемственность в вопросе мирных инициатив Российской империи. В 1920-х годах делегация СССР в Лиге наций озвучивала предложения о радикальном сокращении армий, которое на Западе отвергли.