Армия России продолжает вытеснять украинские формирования из курского приграничья. Наши бойцы уверенно продвигаются к госгранице с Украиной, сообщили в Минобороны.

Украинские боевики, как отметили в министерстве, ничего не могут противопоставить атакующим российским силам. Противник бежит с поля боя, бросая оружие, технику, убитых и раненых.

6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас завершается вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.