Московские парки бьют рекорды посещаемости

О рекордах московских парков рассказал сегодня в социальной сети Сергей Собянин. Так, в прошлом году их посетили более 170 миллионов раз.

Как отметил мэр, секрет успеха - в многообразии площадок и насыщенной программе для детей и взрослых. Этой зимой в парках работали почти 50 катков, более 80 лыжных трасс, а также горки для катания на тюбингах и ледянках.

В тёплое время года оборудуют бассейны и кинотеатры под открытым небом, а также специальные площадки для пикников с беседками, которые можно забронировать онлайн. Этим летом уже запланировано свыше 30 тысяч событий. Ожидается, что их посетят более 50 миллионов человек.