У экс-президента США Джо Байдена и других бывших лидеров Демократической партии, включая Камалу Харрис и Хиллари Клинтон, отныне нет доступа к секретной информации. О соответствующем распоряжении Дональда Трампа сообщила глава национальной разведки Тулси Габбард.

Шаг за шагом новая администрация продвигается и к реализации своих финансовых целей в Европе и на Украине. Он вынуждена менять планы. Там уже не готовы закончить украинский конфликт за 100 дней. Опытный бизнесмен Трамп ведёт дела с украинцами, словно собирается купить за бесценок разорившуюся контору.

Сделка по редкоземельным металлам в итоговом варианте привела в ужас киевских политиков. Документ рассматривает всю поддержку США с начала конфликта как долг, который должен быть погашен, да ещё и с процентами. Администрация Байдена громко заявляла о том, что помощь Украине – это дар США, но официально эти деньги не были оформлены как пожертвование.

Американская тактика хорошо проверена на европейцах. После введения удушающих 25-процентных санкций, сателлиты Вашингтона вынуждены идти на уступки. Без гарантий безопасности от США французы и англичане уже не хотят отправлять свои войска на Украину. Согласились только расширить доступ Украины к разведданным.

Итальянский премьер Джорджа Мелони говорит, что если Трамп верит Владимиру Путину, то на это есть причины. Прижатые к стенке европейцы ищут новые способы хоть как-то сопротивляться давлению Вашингтона. Главе немецкого МИДа пришла гениальная идея. Анналена Бербок предложила брать плату за обновление американских смартфонов - по 10 центов за каждую загрузку. По её мнению, это сделает Европу снова богатой.