Землетрясение в Азии унесло более тысячи жизней

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Мьянме превысило тысячу человек. Ещё почти две с половиной тысячи пострадали. Геофизики утверждают: мощность удара стихии сравнима со взрывом более 330 атомных бомб.

По указанию Владимира Путина МЧС России направило в Мьянму два самолёта с врачами и спасателями. Уже через несколько часов после указания президента сводный отряд МЧС был готов и находился в аэропорту "Жуковский". У каждого из членов группы уже имеется опыт по ликвидации последствий стихийных бедствий. На борту двух самолётов Ил-76 - машины, вода, продукты, генераторы, медикаменты.

Самое сильное за последние сто лет землетрясение в Мьянме произошло накануне. Эпицентр находился недалеко от второго по величине города страны Мандалая. Серьёзные разрушения зафиксированы в соседнем Таиланде. Толчки ощущались в Бангладеше, Вьетнаме, Китае, Индии. Но Мьянма пострадала сильней всех: разрушены дома, торговые центры, старинные храмы. Люди не успевали выбегать на улицу.

Развалины кирпичных домов зачастую приходится разбирать вручную, потому что спасательной техники не хватает. Или она не может подъехать из-за разрушенных дорог. В Мьянме идёт гражданская война. Это тоже затрудняет проведение спасательных операций.

В столице Мьянмы, а также в нескольких регионах, пострадавших от землетрясения, не работает интернет и пока не удаётся восстановить подачу электроэнергии. В стране объявлено чрезвычайное положение.