На северо-западе Москвы построен храм в честь Александра Невского

На северо-западе Москвы завершили строительство храма в честь святого благоверного князя Александра Невского. Итоги работ сегодня оценил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Здание возвели на месте бывших артиллерийских складов времён Великой Отечественной войны. Это однокупольная церковь с традиционным русским гульбищем и широкой лестницей, которая ведёт к главному входу.

Предусмотрены помещения для классов воскресной школы и трапезного зала. Храм станет одним из Патриарших подворий, сообщает "ТВ Центр".