В Мьянме произошло новое землетрясение

Ещё одно землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано на территории Мьянмы. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 19 километрах к юго-западу от столицы стран. Информации о новых пострадавших и разрушениях не поступало.

Накануне в Мьянме произошло мощное землетрясение амплитудой около восьми. Число погибших превысило тысячу человек. Россия направила в страну спасателей и психологов МЧС, машины, воду, продукты, генераторы и лекарства.

Серьёзные разрушения зафиксированы в Мьянме, соседнем Таиланде. Толчки ощущались в Бангладеше, Вьетнаме, Китае, Индии. Но Мьянма пострадала сильней всех: разрушены дома, торговые центры, старинные храмы.