В Нижнем Новгороде простились с погибшим в ЛНР оператором "Звезды"

Сегодня в Нижнем Новгороде прошло прощание с оператором телеканала "Звезда" Андреем Пановым. Он погиб в зоне специальной военной операции 24 марта при выполнении служебного долга.

Машина, в которой ехал Андрей попала под обстрел ВСУ в Луганской народной республике. Били боевики прицельно по журналистам из американской системы HIMARS.

Смертельные травмы тогда также получил водитель съёмочной группы Александр Сиркели. В последний путь его проводили во Владимирской области.

Ещё одной жертвой военного преступления националистов стал корреспондент "Известий" Александр Федорчак, который находился в одной машине с коллегами из "Звезды", сообщает "ТВ Центр".