В Москве простились с артистом Алексеем Весёлкиным

В Москве коллеги, близкие и родные простились с заслуженным артистом России Алексеем Весёлкиным. Церемония проходила на сцене Российского академического молодёжного театра, сообщает ТАСС. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

Проститься с артистом пришли радио- и телеведущая Ксения Стриж, актриса Татьяна Аксюта, актёры Алексей Мясников, Александр Гришин, режиссёр Павел Забелин.

Ведущий актёр труппы РАМТ, режиссер, теле- и радиоведущий Весёлкин умер 26 марта. Ему было 63 года. В театре он сыграл десятки ярких ролей в спектаклях "Горе от ума", "Алые паруса", "Король Лир", "Ромео и Джульетта".

Весёлкин работал на радиостанции "Маяк", снимался в кино и сериалах. Зрители помнят его по ролям в картинах "Не родись красивой", "Два гусара" и других. Ещё артист в молодости вёл популярные телепередачи "До 16 и старше" и "Будильник".