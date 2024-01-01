Армия России освобождает сёла в Сумской области

Подразделениями группировки войск "Север" освобождён населённый пункт Веселовка в Сумской области. Об этом говорится в сводке Минобороны России "О ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области" за 29 марта.

Также в минувшие сутки нанесены мощные удары по живой силе и технике противника в Курской и Сумской областях. Потери ВСУ превысили 190 человек.

6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас завершается вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.