У Фёдора Конюхова сломалась лодка во время перехода через два океана

У российского путешественника Фёдора Конюхова сломалась вёсельная лодка, на которой он совершал переход через два океана. Неприятность произошла через 114 дней плавания.

"После оценки всех повреждений и неисправностей на борту вёсельной лодки команда предложила Федору Конюхову завершить переход по техническим причинам и эвакуироваться на борт проходящего судна", - сообщается в Telegram-канале Конюхова.

Известно, что системы управления лодкой вышли из строя после того, как сломался автопилот. При плохой погоде это может привести к необратимым повреждениям судна.

В копилке 73-летнего Конюхова несколько рекордов. В частности, он первым в мире пересёк на вёслах Южную Атлантику и установил мировой рекорд по дальности полёта на воздушном шаре.