В Госдуме рассказали о новых законах для россиян

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в апреле. Детям мигрантов теперь нельзя будет поступить в школу без знания русского языка и прохождения процедуры проверки законности нахождения на территории России.

Ещё с 1 апреля телефонным мошенникам станет сложнее обманывать россиян. Теперь на гражданина России нельзя зарегистрировать больше 20 сим-карт, а их количество можно будет проверить на портале госуслуг. Дело в том, что аферисты часто пользуются несколькими номерами, чтобы замести следы.

В России на 14,75% проиндексируют социальные пенсии. Этот размер специалисты рассчитали исходя из темпов увеличения прожиточного минимума пенсионеров за прошлый год.

Кроме того, заработает единая программа воспитательной работы в детских лагерях и Центральный банк России сможет устанавливать для кредитных и микрофинансовых организаций лимиты для выдачи ипотечных и автокредитов.